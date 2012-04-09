Луценко ставят капельницы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона» со ссылкой на супругу экс-министра Ирину Луценко, которая проведала мужа в больнице.

По данным пресс-службы, она также отметила, что одновременно с курсом лечения проходит и дообследование, поскольку здоровье Ю.Луценко сильно подорвано.

Самые «серьезные проблемы, которые вызывают обеспокоенность у врачей, это портальная гипертензия (варикоз вен пищевода), начальная стадия цирроза, подтверждение сахарного диабета», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее медики Киевской больницы скорой помощи подтвердили у Ю.Луценко обострение болезней поджелудочной железы и печени.

6 апреля Государственная пенитенциарная служба Украины проинформировала, что Ю.Луценко был вывезен из СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования.

Справка УНИАН. Ю.Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он длительное время голодал в знак протеста против решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

4 апреля Ю.Луценко направил на имя и.о. начальника СИЗО Евгения Домбровского заявление, в котором просит о повторной диагностике желудочного тракта, печени и поджелудочной железы и закреплении за ним юридически ответственного врача

В тот же день ГПтС сообщила, что дообследование Ю.Луценко проведут в ближайшее время на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.