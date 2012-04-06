Осужденный вчера экс-министр находится в медчасти СИЗО с сердечным приступом

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева считает, что позиция правоохранительных и судебных органов по делу осужденного экс-министра охраны окружающей естественной среды Георгия Филипчука свидетельствует о продолжении позорной практики злоупотребления правом на арест.

Это Н.Карпачева заявила сегодня после посещения ее представителями в Лукьяновском СИЗО Г.Филипчука, сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана.

«Такая позиция правоохранительных и судебных органов по этому делу свидетельствует, что, невзирая на позитивные изменения, направленные на гуманизацию отечественного законодательства относительно арестов и уменьшения количества заключенных СИЗО, в правоупотребительной практике продолжается позорная практика злоупотребления правом на арест», - отметила Омбудсман.

По ее словам, «это является откровенным пренебрежением пилотного решения Европейского суда по правам человека по делу "Харченко против Украины" и противоречит гуманистическим принципам, начатым нашим государством в сфере реформирования судопроизводства и криминальной юстиции».

«Сегодня по доверенности Уполномоченного по правам человека ее представители встретились в Лукъяновском СИЗО с Георгием Филипчуком, которому вчера в изолятор временного держания вызывали скорую помощь в связи с сердечным приступом. Сейчас он находится в камере медицинской части следственного изолятора. При содействии представителей Омбудсмана ему оперативно было предоставлено свидание с женой», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сразу после ареста экс-министра Н.Карпачова настаивала на изменении меры пресечения содержания его под стражей на подписку о невыезде. Она обращала внимание на то, что во время избрания меры пресечения 60-летнему Г.Филипчуку не было учтено, что он является академиком Национальной академии наук, женатым и имеющим троих сыновей.

«По предоставлению Омбудсмана Генеральному прокурору Украины 22 марта 2011 года заключенному Георгию Филипчуку была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Невзирая на это, вчера, 5 апреля, Соломенский районный суд города Киева осудил Г.Филипчука до 3 лет лишения свободы и взял его под стражу в зале суда», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, вчера бывший министр был осужден до трех лет лишение свободы за превышение власти. Соответствующее решение принял судья Владимир Мельник. “Суд признал виновным Филипчука по части третьей статьи 365 Уголовного кодекса Украины, присудив ему три года лишения свободы и изменив меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Он был взят под стражу в зале суда и отправлен в изолятор", - сообщил адвокат экс-министра Николай Шупеня.

Г.Филипчук осужден за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой Astapov Lawyers о предоставлении Минприроды консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством Украины и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.