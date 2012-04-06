Защита Тимошенко требует остановить рассмотрение дела ЕЭСУ

Об этом сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко со ссылкой на ее защитника Александра Плахотнюка."Это ходатайство должно быть рассмотрено судом на предварительном заседании по судебному разбирательству дела, которое запланировано на 19 апреля", - сказал А.Плахотнюк.

В то же время, по его словам, согласно уголовно-процессуальным законодательством, суд может провести предварительное заседание по рассмотрению дела при отсутствии обвиняемого. "Скорее всего, предварительное заседание будет происходить без Юлии Тимошенко", - допустил он.

А.Плахотнюк также сообщил, что сейчас защита готовит ряд ходатайств, в том числе и об обеспечении публичности очередного судебного процесса над Ю.Тимошенко. "Мы обязательно будем вносить ходатайство о доступе журналистов на процесс и возможность осуществления аудио- и видеофиксации. Эти ходатайства должны быть рассмотрены уже во время предварительного рассмотрения дела", - отметил защитник Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова назначил на 19 апреля предварительное рассмотрение дела, возбужденного в отношении Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины". На предварительном заседании, в соответствии с законодательством, суд должен рассмотреть наличие оснований для закрытия уголовного дела. В судебном процессе будет председательствовать 36-летний харьковский судья Константин Садовский.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. В январе этого года Следственный отдел управления СБУ в Харьковской области завершил расследование дела экс-премьера Украины Ю.Тимошенко относительно финансовых нарушений корпорации ЕЭСУ.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы скрытие валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний». Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.