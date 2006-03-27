Данные национального экзит-пола’2006: Запад, Центр, Юг и Восток

По уточненным результатам национального экзит-пола’2006, проведенного Фондом „Демократические инициативы”, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени А.Разумкова, на Западе Украины преодолели 3% барьер и прошли в Верховную Раду 6 партий и блоков.

В частности, согласно данным, обнародованными на сайте exitpoll.org.ua., за Партию регионов свои голоса на западной Украине отдали 5,2%, за Блок Юлии Тимошенко – 33%, блок “Наша Украина” – 34,1%, Социалистическую партию Украины – 4,3%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 5,3%, Гражданский блок “ПОРА-ПРП” – 3,2%.

В Центральной Украине за Партию регионов отдали свои голоса 11% избирателей: БЮТ – 38,9%: “Наша Украина” – 17%, СПУ – 10,2%, КПУ – 3,6%, Народный блок Литвина – 4,3%.

На Юге Украины Партия регионов набрала 48,6%, БЮТ – 13,7%, “Наша Украина” – 6,7%, СПУ – 3,4%, КПУ – 4,3%, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 5,1%, партия “Вече” – 3%.

На Востоке Украины 65,1% избирателей отдали свои голоса за Партию регионов, за БЮТ – 6,15%, “Нашу Украину” – 3,7%, КПУ – 4%, Блок Наталии Витренко – 5,6%.