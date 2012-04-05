Милиция составила безосновательный протокол на активистку "Відсічі"

Это произошло возле клуба Кабинета Министров 24 января, где проходило общественное обсуждение правительственного законопроекта «О высшем образовании». В действиях девушки не обнаружили состава преступления, пояснил ее адвокат Владимир Курмазенко.



На суд пришли правозащитники и активисты общественных организаций. В качестве свидетелей вызывали других участников протеста под Кабмином, которые заявили, что акции как таковой тогда не было.



Студенческие активисты, объяснили свидетели, должны были участвовать в обсуждении законопроекта, инициированного премьером Николаем Азаровым. Однако, придя в клуб Кабмина, они не нашли себя в списках приглашенных, и после этого студенты начали требовать пропустить их на заседание. В результате на Екатерину Чепуру милиция составила административный протокол, обвинив ее в организации акции протеста.

"Мы посмотреливидео,сюжетытелеканалов,послушалисвидетелей,и,собственно,судья решил,что никаких доказательствпротив менямилицияне предоставила... Этобыл спонтанныйпротест,он организовалсяна ходустудентами,которых не оказалосьв списке навстречу упремьера. То есть,посколькуя тудаподошла,когда он ужеорганизовался,тосама яего организоватьне могла",- пояснилаобвиненная.



24 января премьер Николай Азаров собрал представителей образовательного сектора для обсуждения министерского законопроекта «О высшем образовании», который ранее стал причиной ряда акций протеста, отмечает Радио Свобода.



"Каждое такое безосновательное задержание или необоснованное составление протоколов должно влечь за собой дисциплинарные выводы в отношении тех милиционеров, которые совершают такие действия", - прокомментировал решение член правления Института "Республика" Владимир Чемерис.