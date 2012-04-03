КГГА: Киевский инвестиционный форум станет традиционным

Киевская власть намерена проводить инвестиционные форумы ежегодно – об этом в эфире телеканала «Киев» заявил председатель столичной горгосадминистрации Александр Попов.

«К сожалению, раньше Киев не был готов проводить мероприятия такого уровня. Мы больше года готовились к форуму – это была действительно кропотливая ежедневная работа. Теперь мы хотим, чтобы Киевский инвестиционный форум стал традиционным. И комментарии его участников подтверждают, что такие мероприятия можно и нужно проводить ежегодно», – рассказал Александр Попов.

Также по словам главы КГГА, наибольший интерес среди инвесторов-участников форума вызывали проекты, связанные с инновационным развитием, в частности проект создания IT-парка «Bionic Hill».

«Это проекты, о внедрении которых еще несколько лет назад мы даже не мечтали. В настоящее время это уже реальность. Я всегда отмечал, и сегодня убежден, что стремительное развитие города возможно лишь в контексте применения инновационных подходов. За этим направлением – будущее», – подчеркнул Александр Попов.

Напомним Первый Киевский инвестиционный форум состоялся 29 марта. По его результатам Александр Попов подписал с инвесторами шесть Меморандумов о сотрудничестве, общий бюджет которых превышает 30 миллиардов гривен. Среди прочих, подписан Меморандум о намерениях реализовать в Киеве проект создания IT-парка «Bionic Hill». Столичный парк информационных и других высоких технологий разместится в Святошинском районе Киева на площади 147 га. На его территории будут построены бизнес-центры и инкубаторы, университет, гостиницы, спорткомплекс, ТРЦ, жилые дома, школа и детские садики. В бизнес-центрах «Bionic Hill», которые расположатся на площадке площадью свыше 225 тыс. квадратных метров, будут работать украинские и зарубежные компании, которые специализируются в сфере высоких технологий, а также бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, отделения банков и другие организации, которые будут оказывать сервисную поддержку сектору бизнеса.