Ляшко поскандалил на пресс-конференции главного санврача РФ
20:55, 03 апреля 2012Политика
2333
Народный депутат Олег Ляшко спровоцировал конфликтную ситуацию во время пресс-конференции главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.
Олег Ляшко отличается ”вспыльчивым характером”
Как передает корреспондент УНИАН, депутат ворвался на пресс-конференцию и потребовал объяснений, почему РФ накладывает запрет на импорт украинских сыров.
При этом О.Ляшко предлагал Г.Онищенко украинские колбасы и сыры, которые принес на пресс-конференцию.
«Это все с Бессарабки. Алена из Белой Церкви передала вам колбасу», - сказал О.Ляшко.
Депутат обвинил Г.Онищенко в том, что он, как выпускник Донецкого университета, должен лоббировать украинскую продукцию на российских рынках.
После этого Г.Онищенко назвал депутата хамом.
После трехминутного пререкания О.Ляшка с участниками пресс-конференции Г.Онищенко и Н.Присяжнюк покинули пресс-конфренцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter