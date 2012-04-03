Луценко не собирается уезжать из Украины ни под каким соусом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга Ю.Луценко Ирина Луценко после посещения мужа в Киевском СИЗО.

«Сегодня к нему заехала делегация из Freedom House. Человек 8 с переводчиком. Это были люди, которые знали его еще в период работы в Министерстве внутренних дел, оказались даже знакомыми. Основные вопросы, которые они ему задавали – это причина ареста, виденье этой ситуации и выхода из нее, о его освобождении. И основное, что они его спросили: не желает ли Луценко лечиться за рубежом? На что Юра ответил, что он не собирается уезжать ни под каким соусом из Украины. Он хочет, чтобы его лечили здесь, но не в пределах СИЗО, а все-таки в стационаре», - сказала И.Луценко.

Она сказала, что Ю.Луценко сообщил представителям Freedom House о состоянии своего здоровья. Также экс-министр отметил, что «ему системно, еще до ареста, предлагали выехать из Украины, неоднократно намекали, что он может попытаться выехать и лично принимать участие в Европейском суде».

И.Луценко также сообщила, что ее мужа подталкивали к выезду из Украины, и сейчас «вкладывают в уста» представителей международной организации, не хочет ли он выехать за границу.

«Возникает вопрос, кто же все-таки хочет Луценко выпереть из Украины, даже при пребывании его в СИЗО», - сказала И.Луценко.

Также она подчеркнула, что представители Freedom House не посещали новую камеру, где содержится Ю.Луценко, а встретились с экс-министром в кабинете начальника Киевского СИЗО.

При этом И.Луценко охарактеризовала новую камеру, в которой содержится ее муж, как «курорт». «Это приблизительно такая же камера, которую показывали как камеру Тимошенко, даже сервиз стоит на столе, сделана она была за пару дней», - подчеркнула И.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля представители Freedom House обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой посодействовать в организации их визитов к заключенным экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Ю.Луценко. В.Пшонка заверил в готовности в рамках своей компетенции содействавать этим встречам.

Сегодня, 3 апреля, представители Freedom House встретились в Киевском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Украины.