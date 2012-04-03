Луценко не собирается уезжать из Украины ни под каким соусом
Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил представителям международной правозащитной организации Freedom House, что не хочет лечиться за рубежом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам супруга Ю.Луценко Ирина Луценко после посещения мужа в Киевском СИЗО.
«Сегодня к нему заехала делегация из Freedom House. Человек 8 с переводчиком. Это были люди, которые знали его еще в период работы в Министерстве внутренних дел, оказались даже знакомыми. Основные вопросы, которые они ему задавали – это причина ареста, виденье этой ситуации и выхода из нее, о его освобождении. И основное, что они его спросили: не желает ли Луценко лечиться за рубежом? На что Юра ответил, что он не собирается уезжать ни под каким соусом из Украины. Он хочет, чтобы его лечили здесь, но не в пределах СИЗО, а все-таки в стационаре», - сказала И.Луценко.
Она сказала, что Ю.Луценко сообщил представителям Freedom House о состоянии своего здоровья. Также экс-министр отметил, что «ему системно, еще до ареста, предлагали выехать из Украины, неоднократно намекали, что он может попытаться выехать и лично принимать участие в Европейском суде».
И.Луценко также сообщила, что ее мужа подталкивали к выезду из Украины, и сейчас «вкладывают в уста» представителей международной организации, не хочет ли он выехать за границу.
«Возникает вопрос, кто же все-таки хочет Луценко выпереть из Украины, даже при пребывании его в СИЗО», - сказала И.Луценко.
Также она подчеркнула, что представители Freedom House не посещали новую камеру, где содержится Ю.Луценко, а встретились с экс-министром в кабинете начальника Киевского СИЗО.
При этом И.Луценко охарактеризовала новую камеру, в которой содержится ее муж, как «курорт». «Это приблизительно такая же камера, которую показывали как камеру Тимошенко, даже сервиз стоит на столе, сделана она была за пару дней», - подчеркнула И.Луценко.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля представители Freedom House обратились к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой посодействовать в организации их визитов к заключенным экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и экс-министру внутренних дел Ю.Луценко. В.Пшонка заверил в готовности в рамках своей компетенции содействавать этим встречам.
Сегодня, 3 апреля, представители Freedom House встретились в Киевском СИЗО с бывшим министром внутренних дел Украины.