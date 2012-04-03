Немецкие медики предлагают лечить Тимошенко в клинике Charite

Об этом сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко.

"В прессе сообщается о будущем переводе Ю.Тимошенко в одну из украинских больниц за пределами харьковской колонии. Университетская клиника Charite не может оценить лечения в этой клинике, поскольку она не знакома с ее условиями. Однако Charite не отказывается от своего предложения лечить пациентку в нашей клинике", - говорится в пресс-релизе, распространенном клиникой Charite.

Сайт Ю.Тимошенко напоминает, что накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о поручении генерального прокурора Виктора Пшонки "принять необходимые меры, в рамках действующего законодательства, для обеспечения обследования и лечения Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии".

”Такое поручение якобы было сделано по результатам рассмотрения обращения защиты Юлии Тимошенко, которое было передано депутатами фракции «БЮТ-Батьківщина» 23 марта”, - отмечается в сообщении сайта Ю.Тимошенко.

Позже пресс-служба Министерства здравоохранения заявила о создании очередной министерской комиссии из "высококвалифицированных специалистов" для проведения медицинского осмотра Ю.Тимошенко. При этом в сообщении отмечалось, что лечение Ю.Тимошенко «планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских заведений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице "Укрзалізниці" в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы».

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявил, что Ю.Тимошенко настаивает на лечении независимыми медиками.

"Никакого доверия медикам Министерства здравоохранения, а также чиновникам медицинской части Государственной пенитенциарной службы у Юлии Тимошенко нет. Именно эти люди на протяжении последних полгода каждый день писали, что Тимошенко здорова, разрешая проведение следственных действий и других процессуальных действий с Юлией Тимошенко. Поэтому поручить выбор медицинского заведения тем людям, которые еще вчера говорили, что она здорова, наверное, нелогично и неразумно", - сказал С.Власенко.