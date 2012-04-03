Кайда: "Батькивщина" просто не успела на митинг из-за форс-мажора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя отсутствие во время последнего пикета облгосадминистрации членов ВО «Батьківщина» и заявления их областного лидера Василия Деревляного о том, что данное мероприятие было популистским и что ВО «Батьківщина» не намерено принимать участие в общих акциях с политиками-популистами.

А.Кайда заверил, что после подписания соглашения о совместных действиях между руководителям областных организаций ВО «Свобода», ВО «Батьківщина» и «Фронта Змін» это соглашение должным образом выполняется.

«Мы проводим совместные акции, совместные голосования в районах. То, что членов «Батьківщини» не было на последнем пикете по поводу намерений Президента ввести второй национальный язык, то я уверен, что там был форс-мажор, и они просто не успели на это мероприятие. Никаких недоразумений у нас нет», – утверждает А.Кайда.

При этом он пообещал выяснить причину отсутствия членов «Батьківщини» лично у В.Деревляного.

В Качестве примера совместных действий он привел сегодняшний пикет Кременецкой райгосадминистрации, где люди протестовали против строительства рядом с их селами вредного предприятия пр производству субстратов для выращивания шампиньонов.

«Наши три силы поддержали этот пикет. Так председатель райгосадминистрации вместо того, чтобы выйти к людям и объяснить ситуацию, сбежал через черный ход», – рассказал А.Кайда.

Как сообщал УНИАН, 22 марта члены ВО «Свобода», «Фронта Змін», «Гражданской платформы», Конгресса украинских националистов, Народного руха Украины, «Нашей Украины», общественной организации «Украинское дело» провели пикет облгосадминистрации, протестуя против инициативы Президент Украины Виктора Януковича предоставить русскому языку статус второго официального.

Вскоре в эфире местного телеканала председатель областной организации ВО «Батьківщина» В.Деревляный, комментируя отсутствие своих однопартийцев на пикете, заявил, что «никакой целесообразности, кроме популизма, этот их пикет не имел».

Он также отметил, что до недавнего времени члены КСД тоже не приобщались к акциям протеста, которые устраивала «Батьківщина».

«Все тогда боялись обидеть власть, а уже сегодня, накануне выборов, вышли пиариться. У нас с такими политиками, которые боятся и занимаются пустым популизмом, ничего общего быть не может», – подытожил В.Деревляный.