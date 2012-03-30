Афганцев запугивают смс-ками: «Глянь назад»

Актив организации воинов-афганцев по всей стране подвергнут жесточайшим репрессиям. Об этом в комментарии УНИАН заявляют члены организации «Никто, Кроме Нас».

Так, лидер областной организации «Никто, Кроме Нас» из Херсона Юрий Бычковский, заявляет, что на его предприятие ООО «Старт», которое официально входит в двадцатку лучших налогоплательщиков Херсонской области, за две последних недели пришло восемь проверок.

«Они приходили и устраивали проверки под непосредственным руководством местной райадминистрации. У нас совершенно прозрачная отчетность. Ко мне никогда не было никаких претензий. СБУ инициировало не менее четырех проверок по моему предприятию, причем без каких-либо серьезных обоснований. К нам в офис НКН приходили с проверками и перетрясли макеты оружия, которые были в офисах, и которые я приготовил для уроков мужества». По словам Ю.Бычковского, члены НКН в Херсоне «достойнейшие и известные люди, и все они посписочно на учете в СБУ, все бизнесмены терпят нападки». И им дают понять, чтобы они прекратили свою общественную активность в НКН.

Игорь Сердюк, глава Черниговской организации «Никто, Кроме Нас», рассказывает, что после 15 февраля, «когда на возложении цветов к памятнику воинам-афганцам, мы повернулись спиной к Президенту, по возвращении в Чернигов с определенного номера (я готов его обнародовать) мне постоянно шли смс-ки с одной и той же фразой: «Глянь назад». Ко мне в дом и к моим заместителям под видом сотрудников ЖЕКА и областных властей стали ходить люди и интересоваться, кто мы такие, привлекались ли к ответственности, кто к нам приходит и прочие подробности.

По словам Черниговского председателя о каждой поездке в Киев становится известно Черниговскому СБУ, куда его вызывают и настойчиво интересуются поездками в столицу. И.Сердюк также рассказал, что проходит прессинг и проверки на предпринимателей, которых подозревают в поддержке к НКН.

Лидер Организации «Никто, Кроме Нас» Александр Ковалев также заявляет об обысках и давлении на областных председателей из Донецка, Луганска и Полтавы. Он заявляет, что власть уничтожила и его бизнес. «Начало репрессий и проверок моего бизнеса началось после бунта под парламентом, а закончилось, когда на возложении «афганцы»показали этой власти спину, - заявляет он. - Власть думает, что сломает нас, но она делает нас свободными. Репрессии способны сплотить ребят из НКН сильнее, чем пережитая война».

УНИАН пытался прокомментировать эту информации в СБУ, однако на звонки в пресс-службу ведомства никто не отвечает, также не отвечает телефон пресс-секретаря СБУ Марины Остапенко.