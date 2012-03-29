Содокладчица ПАСЕ: У Украины даже могут забрать право голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции содокладчица Мониторингового комитета ПАСЕ Мариетта де Пурбе-Лундин.

«Есть разные санкции, которые могут применяться. В принципе они известны, и у Украины даже могут забрать право голосования. Но мы еще не дошли до этой стадии», - сказала Мариетта де Пурбе-Лундин.

В то же время она выразила мнение, что, несмотря на определенный прогресс, у Украины остаются проблемы в разработке законодательства в соответствии с европейскими стандартами. «Но есть очень четкие причины обеспокоенности, и вся Европа сейчас знакома с этими несколькими фамилиями. Поэтому эти фамилии нависают над процессом сотрудничества Европы с Украиной. И нам есть о чем беспокоиться», - подчеркнула Мариетта де Пурбе-Лундин.