«Земельный» чиновник поплатился за длинные очереди перед кабинетами

Приказом председателя Государственного земельного агентства Украины Сергея Тимченко уволен замначальника Главного управления Госкомзема в Киевской области Виталий Степанюк, а также вынесен выговор и.о. начальника Госкомзема в Киевской области Александру Горбачеву.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госземагентсва.

Как сообщает пресс-служба, «несмотря на внедрение комфортного обслуживания граждан по принципу «единого окна» по всей территории Украины, руководство Главного управления Госкомзема в Киевской области продолжало предыдущую негативную практику выдачи выдержек из Поземельной книги только в Главном управлении. Жителям Киевской области приходилось ездить в Киев и стоять в длинных очередях, что в свою очередь способствовало проявлениям коррупции и вызывало значительное общественное недовольство. Приказом председателя Госземагентства сегодня уже уволен заместитель начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области В.Степанюк, который подписывал соответствующее незаконное внутреннее распоряжение, а также вынесен выговор и.о. начальника Госкомзема в Киевской области А.Горбачеву».

Как сообщают в пресс-службе Госземагентства, «начиная с 30 марта жители Киевской области смогут получать выдержки из Поземельной книги в районных управлениях Госкомзема по месту жительства».

В Госземагентстве при этом напоминают, что во всех территориальных органах Госкомзема внедрен принцип “единого окна” обслуживания граждан, а для большего удобства и ликвидации очередей прием ведется ежедневно полный рабочий день.

Руководство Госземагентства Украины отмечает, что прилагает все усилия для внедрения комфортного обслуживания граждан. В ведомстве действует телефон горячей линии 0 800 502 528, по которому можно сообщать о проволочках с выдачей гражданам государственных актов и других документов, а также о других нарушениях в земельной сфере.