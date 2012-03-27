Захаров говорит, что Украина может нарваться на жесткие санкции ЕС

Правозащитник Евгений Захаров не исключает, что против государства Украина могут быть применены суровые санкции из-за невыполнения регламентного решения Европейского суда по правам человека относительно обеспечения лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко вне границ Качановской исправительной колонии, в соответствующем медицинском учреждении.

Об этом Е.Захаров заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Санкции могут быть очень суровыми, и первыми санкциями, которые могут применить, например, лишить права голоса нашу парламентскую делегацию в ПАСЕ, то есть она будет присутствовать без права голосования. Это очень суровая санкция, и это может быть вполне", - сказал Е.Захаров.

По его словам, невыполнение регламентного решения Евросуда от 16 марта 2012 года является первым прецедентом в отношениях государства Украина с международным юридическим учреждением. "До сих пор Украина не отличалась тем, что не выполняла решения по правилу 39. Они всегда выполнялись. У нас была куча таких случаев", - добавил он.

Правозащитник напомнил, что согласно решению, принятому Европейским судом в соответствии с правилом 39 своего Регламента, Ю.Тимошенко нужно перевести для лечения в гражданское специализированное учреждение и обеспечить интенсивный курс лечения.

Кроме того, Е.Захаров отметил многочисленные нарушения ряда положений Европейской конвенции по правам человека, допущенные властью по делу Ю.Тимошенко, в том числе во время ограничения экс-премьера и ее защитников во времени ознакомления с материалами дела о корпорации "Единые энергетические системы Украины". "Это нарушение статьи 6 Европейской конвенции, одного из аспектов на справедливый суд. Этого не должно быть. Право на ознакомление с материалами дела – это такое же существенное право, как право на защиту и другие аспекты права на справедливый суд", - уточнил он.

Правозащитник считает, что возможная завтрашняя передача дела в суд также приведет к нарушению прав новых адвокатов, допущенных к защите интересов Ю.Тимошенко по делу относительно ЕЭСУ. "Передача этого дела в суд – это, опять-таки, будет нарушением статьи 6 Европейской конвенции. К величайшему сожалению, по судебным делам Тимошенко постоянно что-то не так. И все идет против закона и против устоявшейся практики", - резюмировал Е.Захаров.