Попов поздравил с праздником внутренние войска

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поздравил внутренние войска с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Ежегодно, 26 марта, в день принятия Верховной Радой закона «О внутренних войсках МВД Украины», мы отдаем дань уважения подвигу мужественных мужчин и женщин, стоящих на страже спокойствия и правопорядка в нашей стране, которые борются с преступностью, охраняют особо важные объекты. Мы низко кланяемся победе и самопожертвованию ветеранов внутренних войск, которые не раз берегли нас от опасности силовых конфликтов и вооруженных столкновений", - говорится в приветствии столичного градоначальника.

Александр Попов пожелал военнослужащим и ветеранам войск крепкого здоровья, силы духа, доблести и мужества в ежедневной нелегкой службе.