Азаров заступился за большой бизнес
15:48, 23 марта 2012Политика
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85% налогов в Украине платят 350 крупных компаний
Николай Азаров
85% налогов в Украине платят 350 крупных компаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе выступления на круглом столе «Украинского форума «Справедливое общество ХХІ столетия: критерии, перспективы, риски».
«350 крупных компаний в Украине платят 85% всех налогов», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на заявление участников форума о том, что основной налоговый груз ложится на средние и мелкие предприятия.
При этом Н.АЗАРОВ отметил, что остальной объем налогов приходится на 1,5 млн. субъектов хозяйственной деятельности.
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