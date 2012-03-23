Во Львове осквернили Мемориал жертв Холокоста

Во Львове неизвестные облили синей и красной красками и расписали оскорбительными надписями Мемориал жертвам Холокоста, а также именные плиты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили во Львовском обществе еврейской культуры им. Шолом-Алейхема.

Мемориал расположен на проспекте Вячеслава Чорновила - недалеко от центра города.

„Удивляет равнодушие людей, ведь мемориал расположен возле автобусной остановки, а синюю краску видно из окон маршруток, однако никто не обратился в милицию. Приблизительно в 15.00 члены Общества еврейской культуры им. Шолом-Алейхема обнаружили акты вандализма и сразу позвонили в милицию”, - говорится в сообщении.

Общество еврейской культуры намерено обратиться к мэру города Андрею САДОВОМУ, в городское управление МВД и в прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры и наказать преступников, говорится в сообщении.