Янукович проникся судьбой мужчины, который 8 лет отсидел за чужие грехи

Государство должно принять все меры для полноценной адаптации в обществе Максима ДМИТРЕНКО, который из-за судебной ошибки провел в тюрьме 8 лет и только сейчас вышел на свободу.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время общения с журналистами в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы будем искать возможность, как помочь человеку сегодня со стороны государства. И мы это сделаем», - сказал он.

По словам Президента, он поручил председателю Запорожской областной государственной администрации Александру ПЕКЛУШЕНКО взять этот вопрос под личный контроль.

Говоря о своей оценке ситуации, в которой оказался М.ДМИТРЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что не имеет полномочий вмешиваться в деятельность судебной системы. «Я считаю: если судебная власть сделала ошибку и человек пострадал в результате незаконного решения - нужно человеку компенсировать и материальный ущерб, и моральный вред», - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, последний невинно осужденный за преступления серийного убийцы и насильника Сергея ТКАЧА М.ДМИТРЕНКО сегодня вышел на свободу из Вильнянской исправительной колонии.

По данным Генпрокуратуры, постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 13 марта 2012 года был отменен приговор Апелляционного суда Запорожской области в отношении незаконно осужденного за одно из совершенных С.ТКАЧОМ преступлений М.ДМИТРЕНКО. Его приговор пересмотрен и отменен на основании новых открывшихся обстоятельств.

Меть М.ДМИТРЕНКО и представитель ее интересов собираются обратиться с иском к государству по поводу возмещения невинно осужденному морального вреда.

Справка УНИАН. 23 декабря 2008 года Апелляционный суд Днепропетровской области вынес приговор С.ТКАЧУ («пологовскому маньяку»), осудив его к пожизненному заключению.

57-летний С.ТКАЧ был признан виновным в совершении 36 убийств и покушений на убийства в отношении женщин, в том числе несовершеннолетних девочек, на территории Запорожской и Днепропетровской областей в течение 1984-2005 гг.