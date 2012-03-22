Жена Луценко думает, что месть ее мужу - это коллективный продукт

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что в частном разговоре с ней судья Сергей ВОВК якобы признался в том, что в деле ее мужа нет криминала.

Об этом она сказала в интервью изданию KyivPost.

«Июнь месяц. Только начиналось судебное рассмотрение дела. У ЛУЦЕНКО серьезные проблемы со здоровьем. В июле я прихожу к судье ВОВКУ и говорю: “Сергей Владимирович, его нужно лечить. У него очень серьезная ситуация со здоровьем”. Он говорит: “Ну, давайте ищите стационар”. Нашла стационар. Он мне: “Ирина Степановна, а где его генералы, а где все подчиненные. Мы посмотрели с коллегами на первый эпизод (это прием на работу водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА). Там нет криминала”. Это то, что успел судья ВОВК посмотреть в материалах дела. Короткая фраза: “Там нет криминала”. В приговоре же криминал уже есть», - отметила она.

При этом И.ЛУЦЕНКО уточнила, что это была не частная встреча. «Я как защитник приходила и просила подписать мне разрешение, чтобы его вывезли на что-то там. Слово по слову. Я ему: «Ваша честь, и его нужно лечить, выпустите его вообще. Вы же видите, что это глупость». А судья мне: «Я вижу, Ирина Степановна, здесь в первом эпизоде вообще нет криминала, но вы же понимаете, что надо мной...»

«А если нет криминала по первому эпизоду, когда ПРИСТУПЛЮК попадает на работу, значит и правильная заработная плата, и выслуга лет, и пенсия правильна», - отметила она.

KyivPost отмечает, что ему не удалось взять комментарий по этому поводу у судьи С.ВОВКА.

«Чтобы предоставить возможность судье ВОВКУ отреагировать на это утверждение, мы позвонили по телефону в его приемную в Печерском суде, но там нам сообщили, что комментарий взять невозможно и посоветовали написать письменный запрос. На момент публикации интервью судья не ответил на наш запрос», - пишет издание.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделом СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.ЛУЦЕНКО были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использовании бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.ЛУЦЕНКО обвиняли в том, что в 2009 году он на должности председателя МВД, продолжил оперативные меры по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.ЛУЦЕНКО Л.ПРИСТУПЛЮКА и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.