МИД и молочники поняли, что не в России единой едят сыр

Министерство иностранных дел Украины и компании – экспортеры мясомолочной продукции подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках Совета экспортеров при МИД для продвижения украинской продукции на внешние рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, данный меморандум подписали сегодня министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и руководители 17 предприятий мясомолочной отрасли.

«Это (меморандум – УНИАН) главным образом инструмент нашего постоянного диалога и создание инструментария для того, чтобы конкретные отдельные пожелания среди наших партнеров среди экспортеров учитывались и нашими департаментами тут в министерстве, а также нашими посольствами, и нашими генеральными консульствами», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Меморандум, в частности, предусматривает координацию усилий, направленных на создание благоприятных условий для развития экспортного потенциала Украины, в частности, усовершенствование механизма выхода и усиление присутствия украинских производителей на внешних рынках.

Меморандум предусматривает создание в рамках совета экспортеров постоянно действующей рабочей группы при участии представителей МИД Украины и украинских экспортеров мясомолочной продукции.

Кроме того, МИД взял на себя обязательство предоставлять организационную и информационную поддержку экспортерам мясомолочной отрасли Украины в реализации внешнеэкономических проектов за границей.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо расширять географию экспорта и открывать новые рынки для своей продукции.

По мнению К.ГРИЩЕНКО, перспективными для Украины являются рынки Ближнего Востока, Китая, а также Индии.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо входить и закрепляться на этих рынках.

Глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК в свою очередь отметил, что конкуренция на мировых рынках усиливается и украинским компаниям необходима помощь МИД в расширении географии экспорта их продукции.