Власенко заявляет, что Тимошенко «лечат» следственными действиями

Следователи Службы безопасности Украины продолжают проводить следственные действия с экс-премьер-министром Украину Юлией ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека о необходимости обеспечения соответствующего лечения заключенной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле Качановской колонии заявил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Серий ВЛАСЕНКО.

Адвокат также возмутился тем, что его в очередной раз сегодня пытались не допустить к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня были следователи Службы безопасности Украины. Сегодня в очередной раз в течение полутора часа по надуманным основаниям делали попытку меня не допустить к Юлии Владимировне, говоря о том, что я могу быть лишь со следователями вместе, что не предусмотрено действующим законодательством, чего не происходило в течение двух месяцев до этого», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО отбывает наказание в Качановской колонии по "газовому делу». Она осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году. За время пребывания под стражей с августа 2011 года состояние здоровья экс-премьера ухудшилось - она не может самостоятельно передвигаться из-за проблем со спиной.

Ю.ТИМОШЕНКО также является обвиняемой по еще одному уголовному делу, связанному с деятельностью корпорации "Единые энергетические системы Украины", которой она руководила в 90-е годы. Сейчас экс-премьер и ее защита должны ознакомиться с материалами этого уголовного дела. Суд ограничил Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов во времени, отведенном на ознакомление, до 28 марта.

15 марта Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине обеспечить адекватную медицинскую помощь Ю.ТИМОШЕНКО.