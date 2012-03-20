Презентация инвествозможностей и проектов развития Днепропетровской области

В среду, 21 марта, с 10.00 до 13.00 в Конгресс-холле гостиницы «InterContinental Kyiv» (г. Киев) состоится презентация инвестиционных возможностей и проектов развития Днепропетровской области.

Мероприятие «Днепропетровщина – инвестиционные ворота Украины» проводится совместно с Американской торговой палатой в Украине. Генеральную презентацию региона представит глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ.

Предварительная аккредитация – обязательна. Аккредитация проводится до 18.00 вторника, 20 марта.

Контакты для аккредитации:

Тел.: 056–742-70-71

056-778-38-38

067-631-78-40

e-mail: zavgorodnjaja@adm.dp.ua

Место проведения мероприятия: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2А, Конгресс-холл.

Регистрация участников: 9.30-10.00.

Докладчиками и модераторами на мероприятии будут выступать:

Хорхе ЗУКОСКИ – президент Американской торговой палаты в Украине;

Евгений УДОД - председатель Днепропетровского областного совета;

Владислав КАСЬКИВ - председатель Государственного агентства по инвестициям и управлении национальными проектами Украины;

Дмитрий ШИМКИВ - генеральный директор Microsoft в Украине;

Анатолий KOМИРНЫЙ - директор коммунального предприятия «Днепропетровское инвестиционное агентство» Днепропетровского областного совета»;

Виктор ЛЯХ - президент фонда «Восточная Европа»;

Франсуа-Оливье КАЙО - генеральный директор компании «Maisadur» СНГ (Франция);

Роман ПРАЙС - председатель компании «TRIDENT Internation Airport» (США);

Андрей СТЕПАНОВ - партнер консалтинга Восточного региона компании «Deloitte»

а также представители бизнес-компаний, общественных, неправительственных организаций, фондов и посольств.

На тематических сессиях, в частности, будут представлены:

Создание индустриальных парков в регионе;

Проект строительства логистического центра в Кривом Роге;

Портфель проектов в рамках развития кластера «Строительства»;

Строительство заводов по переработке бытовых отходов;

Инвестиционные предложения в кластере «Сельское хозяйство» (в том числе – проект создания селекционно-генетической пирамиды);

Программы поддержки и развития общественных инициатив, органов местного самоуправления;

Внедрение социальных реформ и инноваций (здравоохранение, образования и т. д.).

*** Днепропетровская область является одним из наиболее экономически развитых регионов Украины. На область приходится 50% всех полезных ископаемых страны и около 7% пахотных земель. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Днепропетровской области наивысший рейтинг в Украине - долгосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте «B», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «B» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA (ukr)». Прогноз долгосрочных рейтингов - «стабильный». Согласно результатам национального исследования конкурентоспособности, проведенного Фондом «Эффективное управление» по методологии Всемирного экономического форума, Днепропетровская область является наиболее конкурентоспособным регионом страны, заняв второе место после Киева. Все это является сильной почвой для реализации в области инвестиционных проектов.

Американская торговая палата является одной из активнейших и самых влиятельных общественных неприбыльных организаций среди бизнес-ассоциаций, которые действуют в Украине. Одним из ее главных заданий является представительство интересов иностранных инвесторов, которые работают в Украине, а также содействие появлению новых инвесторов на этом рынке. Палата сотрудничает в вопросах торговли, коммерции и экономических реформ не только с украинским правительством, но и с правительствами других стран, которые являются экономическими партнерами Украины. Компании-члены Палаты - стратегические и институционные инвесторы из разных регионов и стран мира, включая Северную Америку, Европу, Азию, Россию и Украину, с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций в рынок Украины. На протяжении последних 19 лет Палата активно сотрудничает с украинской властью с целью улучшения бизнес-среды и привлечения отечественных и иностранных инвестиций в украинскую экономику.