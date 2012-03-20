Нардепы с боем протолкнули законопроект Кармазина о ГТС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» (относительно реформирования нефтегазового комплекса).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом из фракции НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ, проголосовали 237 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ поддержали 188 депутатов от Партии регионов, 2 - от НУ-НС, 10 внефракционных, 18 – от Народной партии, 10 – из группы «Реформы ради будущего». В то же время ни один депутат из фракций «БЮТ-Батькивщина» и КПУ не голосовал за этот законопроект.

Перед тем как первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК попробовал поставить на голосование этот законопроект, депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" попытались вырвать у него микрофон, но депутаты из фракции Партии регионов, которые были рядом с А.МАРТЫНЮКОМ, не позволили это сделать, и законопроект был принят в первом чтении.

Законопроектом предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и НАК “Нафтогаз Украины” осуществляется по решению Кабинета министров Украины.

Приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, компании “Нафтогаз”, а также предприятий, учреждений, организаций, которые были образованы в результате их реорганизации, запрещается.

Отчуждение основных фондов и акций государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, передаче их с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, управление, в уставный фонд других юридических лиц, совершению других юридических действий, которые могут привести к отчуждению основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий, запрещается, кроме случаев, когда результатом таких действий является: передача основных фондов и акций таких предприятий исключительно государственному предприятию или акционерному обществу, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Украины; создание государственных предприятий или акционерных обществ, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Украины.

Законопроектом также предусмотрено, что действие этой статьи не распространяется на отчуждение основных фондов государственных предприятий, дочерних предприятий НАК “Нафтогаз Украины”, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, и компании “Нафтогаз Украины”, которые не принимают непосредственного или опосредствованного участия в процессе осуществления деятельности по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, которая осуществляется по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Кроме того, в отношении государственных предприятий, которые осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным и/или распределительным трубопроводам, хранению в подземных газохранилищах, а также Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, дочерних и основанных ею предприятий не может быть возбуждено дело о банкротстве.

Ранее председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР А.МАРТЫНЮК сообщил, что правительство сняло с рассмотрения свой законопроект по этому вопросу.