Председатель Николаевского облсовета заверяет, что насильники не «отмажутся»

Сегодня власть должна уделить особое внимание общественным формированиям по охране общественного порядка для того, чтобы исправить криминогенную ситуацию в Николаеве.

Об этом заявил глава Николаевского областного совета Игорь ДЯТЛОВ в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, говоря о криминогенной обстановке в городе и, в частности о трагедии, происшедшей в Николаеве с Оксаной МАКАР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского облсовета, по словам И.ДЯТЛОВА, на сегодняшний день в Николаевской области в советах разных уровней работают программы противодействия и профилактики преступности. В рамках такой программы в областном совете, к примеру, ежегодно выделяется от 300 тыс. до 1 млн. грн. на то, чтобы улучшалось техническое состояние правоохранительных органов.

«В прошлом году мы закупали автомобили, в этом году покупали рации. Но мне кажется, необходимо усиливать, помимо правоохранительных органов, и общественные формирования. Пусть общественность тоже занимается контролем улиц, где люди сами проживают», - сказал И.ДЯТЛОВ.

Он подчеркнул, что такие общественные формирования, как «Народная дружина», в Днепропетровске организованы «в разы лучше, чем в Николаеве».

«Это подготовленные ребята, у которых есть своя техника», - отметил глава облсовета.

По мнению И.ДЯТЛОВА, также следует обратить внимание на освещение улиц, ведь это один из серьезных факторов, которые влияют на криминогенную обстановку.

Он также высказал мнение, что, в первую очередь, все зависит от каждого из нас, от воспитания детей, молодежи. Сегодня слишком много пропаганды насилия подростки могут найти в Интернете. «Поэтому мы и проводим различные мероприятия, чтобы «оторвать» нашу молодежь от просмотра подобных вещей, чтобы они больше возвращались к спорту, к творчеству», - сказал И.ДЯТЛОВ.

«Я уверен, что преступление, совершенное в Николаеве, не оставило равнодушным никого. И хочу еще раз заверить всех, что никто от наказания не уйдет. Наказание будет однозначно. Единственное, что наказание не вернет к нормальной жизни эту девочку. И сегодня все наши усилия приложены именно к тому, чтобы ее вернуть к жизни. Дай Бог, чтобы у нас это получилось», - заключил глава облсовета.