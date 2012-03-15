Литвин доволен, что перед выборами депутаты стали меньше прогуливать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН доволен высокой явкой народных депутатов для участия в голосовании за избрание нового Уполномоченного ВР по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил журналистам после того, как проголосовал за кандидатуру нового Омбудсмена.

В.ЛИТВИН допустил, что чем ближе к выборам, тем депутаты активнее будут ходить в парламент, поскольку Верховная Рада будет наилучшей трибуной.

Спикер также добавил, что обычно не принимает участия в подобных голосованиях, поскольку считает, что председатель ВР должен голосовать лишь тогда, когда возникает проблема нехватки голосов.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что в будущем нужно сделать все, чтобы председатель парламента был внефракционным и внепартийным.