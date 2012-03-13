Иск с требованием уволить Герман ВАСУ рассмотрит 15 марта

Высший административный суд Украины 15 марта рассмотрит иск к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об увольнении Анны ГЕРМАН с поста советника Президента.

Как сообщил УНИАН податель иска, донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, 27 февраля 2012 года он направил в Высший админсуд иск, в котором просил признать противоправным бездействие Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, «выражающееся в не увольнении им А.ГЕРМАН с должности советника Президента Украины – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины за систематическую дискредитацию в глазах широкой мировой общественности как Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и государства Украина».

По мнению В.ОЛЕНЦЕВИЧА, изложенном в тексте искового заявления, А.ГЕРМАН «распространяла гнусную клевету на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложную информацию о своем влиянии на Президента…».

Аргументируя свою позицию, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитирует ряд публичных высказываний А.ГЕРМАН, в частности, во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 19 сентября 2011 года, когда А.ГЕРМАН, комментируя ситуацию с делом Юлии ТИМОШЕНКО, заявила: «...Як би я знала, хто приймав таке рішення, я задушила б його власними руками».

О.ОЛЕНЦЕВИЧ убежден, что А.ГЕРМАН, занимающая к тому же должность секретаря Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины, не имела права допускать такие грубые высказывания.

«Это нонсенс, когда такой «гуманитарный» человек, как ГЕРМАН, говорит в эфире: «Я бы задушила…». Независимо от того, что она имела в виду», - подчеркнул В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Он убежден, что своим высказыванием А.ГЕРМАН совершила «акт гнусной клеветы на конституционно определенную ситему организации государственной власти в Украине, направленной на формирование у широкой мировой общественности мнения о подконтрольности независимой судебной власти в Украине какому-то демоническому лицу».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ также цитирует публичное высказывание А.ГЕРМАН относительно министра Дмитрия ТАБАЧНИКА: «…Я добьюсь того, что в стране во главе образования будет стоять человек ответственный, человек, который понимает идею украинского образования…».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ считает, что этим А.ГЕРМАН распространила «заведомо ложную информацию о своем, якобы имеющем место, влиянии на Президента» и тем самым объективно дискредитирует В.ЯНУКОВИЧА, «который является главой государства и выступает от имени государства».

В исковом заявлении В.ОЛЕНЦЕВИЧ просит суд признать «противоправным бездействие Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, выражающееся в не увольнении им Анны ГЕРМАН с должности советника Президента Украины – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента за систематическую дискредитацию в глазах широкой мировой общественности как Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и государства Украина путем распространения по планете Земля гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложной информации о своем влиянии на Президента Украины в процессе реализации последним конституционных полномочий».

В.ОЛЕНЦЕВИЧ также просит суд обязать Президента Украины уволить А.ГЕРМАН с должности советника Президента Украины – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины, а также вывести А.ГЕРМАН из состава Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ уточнил, что 6 марта Высший админсуд принял его иск к производству, а 7 марта назначил дату рассмотрения – 11 часов утра 15 марта.