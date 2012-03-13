Могилев признался, сколько зарабатывает
17:35, 13 марта 2012Политика
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Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявлеет, что размер его зарплаты составляет около 13 тыс. грн
Анатолий Могилев
Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявлеет, что размер его зарплаты составляет около 13 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ сказал журналистам в Симферополе.
«Если вы желаете узнать "самую главную тайну" Крыма, то МОГИЛЕВ за месяц получает чуть больше 13 тысяч гривень», - сказал крымский премьер.
По словам А.МОГИЛЕВА, этих денег ему вполне хватает.
Глава Совмина Крыма заявил также, что как госслужащий до 1 апреля заполнит декларацию о доходах и, в соответствии с законом, опубликует ее.
Как сообщал УНИАН, А.МОГИЛЕВ был назначен на пост премьера Крыма в ноябре 2011 года.
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