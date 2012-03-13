Могилев признался, сколько зарабатывает

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявлеет, что размер его зарплаты составляет около 13 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ сказал журналистам в Симферополе.

«Если вы желаете узнать "самую главную тайну" Крыма, то МОГИЛЕВ за месяц получает чуть больше 13 тысяч гривень», - сказал крымский премьер.

По словам А.МОГИЛЕВА, этих денег ему вполне хватает.

Глава Совмина Крыма заявил также, что как госслужащий до 1 апреля заполнит декларацию о доходах и, в соответствии с законом, опубликует ее.

Как сообщал УНИАН, А.МОГИЛЕВ был назначен на пост премьера Крыма в ноябре 2011 года.