Президент подписал закон, запрещающий рекламу табака

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусматривается внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О рекламе» и «О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» изменений, касающихся установления запрещения любой рекламы и стимулирования продажи табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия.

Также распространяется запрещение спонсорства табака на такие мероприятия: предоставление производителями табачных изделий или связанными с ними организациями финансовой или другой поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным лицам или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности; проведение информационных кампаний и мероприятий для населения, в том числе с целью профилактики курения среди молодежи, при прямой или косвенной финансовой поддержке производителей табачных изделий или связанных с ними организаций.

Законом устанавливается административная ответственность граждан и должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы за нарушение требований законодательства о запрещении рекламы и спонсорства табачных изделий (в зависимости от состава правонарушения на граждан может быть наложен штраф от пяти до двадцати пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от ста до трехсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Законом определяются финансовые санкции для субъектов ведения хозяйства в случае нарушения ими запрещения на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий (от тридцати тысяч гривень до пятидесяти тысяч гривень за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий).

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, которые давали новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запрещений, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины официально предложил председателю парламента отменить результаты голосования за закон, и переголосовать его во втором чтении.

Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.ЛИТВИН отложил подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» до устранения несогласованностей в тексте документа.

Однако в конце февраля на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.