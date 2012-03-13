Доний: Лутковская цинично обманывает Европу относительно Луценко

Уполномоченный Правительства Украины в Европейском суде по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ не имеет морального права претендовать на должность омбудсмена, считает народный депутат Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Олесь ДОНИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны», заметив, что о намерении поддержать В.ЛУТКОВСКУЮ на должность Уполномоченного ВР по правам человека заявили в Партии регионов.

По словам О.ДОНИЯ, «знаковым моментом в ее «профессиональности» является документ под названием «Замечания Правительства Украины по делу «Луценко против Украины», подготовленный В.ЛУТКОВСКОЙ и направленный за ее подписью в Европейский суд по правам человека. Так вот, эта госпожа утверждает, что ни одно право Юрия ЛУЦЕНКО в ходе судебного процесса в Украине не было нарушено, поэтому иск Ю.ЛУЦЕНКО является абсолютно безосновательным».

«При том, что многие правозащитные организации признали дела против Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО политически мотивированными, при том, что ведущие европейские политики и интеллектуалы (в частности, Вацлав ГАВЕЛ и Адам МИХНИК) четко указали на все признаки наличия политических репрессий по этим делам, В.ЛУТКОВСКАЯ цинично обманывает Европу о соблюдении всех прав и свобод Ю.ЛУЦЕНКО. Так каким правозащитником она может быть после такого позора по делу Ю.ЛУЦЕНКО?», - спрашивает депутат.

По его убеждению, «В.ЛУТКОВСКАЯ однозначно встала на сторону обвинения, вместо даже иллюзорной объективности она стала «рупором прокуратуры».

О.ДОНИЙ призвал депутатов голосовать против кандидатуры В.ЛУТКОВСКОЙ на должность Уполномоченного ВР по правам человека как лица необъективного и зависимого от власти.

При этом НС приводит копию итоговой части объяснений украинского правительства относительно дела Ю.ЛУЦЕНКО за подписью В.ЛУТКОВСКОЙ.

Как сообщал УНИАН, запланировано, что 15 марта Верховная Рада будет рассматривать вопрос назначения Уполномоченного ВР по правам человека.

Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал кандидатуру сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА на эту должность. В то же время комитет отклонил кандидатуру Правительственного уполномоченного в делах Европейского суда по правам человека В.ЛУТКОВСКОЙ.