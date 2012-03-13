МИД убеждает: в ПАСЕ подтвердили отсутствие в Украине политзаключенных

Европейские парламентарии подтвердили отсутствие в Украине политических заключенных, сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что в Париже состоялось заседание Бюро и Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которых принял участие председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат Иван ПОПЕСКУ.

В ходе заседания Бюро ПАСЕ 8 марта обсуждалось предложение руководителя группы Европейской народной партии в ПАСЕ о проведении дебатов по текущим вопросам на тему ухудшения ситуации, касающейся политических заключенных в Украине.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что в Бюро ПАСЕ согласились с аргументацией о неуместности применения термина «политические заключенные» из-за того, что Совет Европы до сих пор не разработал четких критериев ни разграничения политической и уголовной ответственности, ни определения самого термина «политические заключенные».

Было принято решение о проведении дебатов под другим названием - «Ухудшение ситуации, касающейся заключенных в тюрьму политиков в Украине».

«Таким образом, европейскими парламентариями было подтверждено отсутствие в Украине политических заключенных», - сказал А.ДИКУСАРОВ.