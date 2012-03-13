Фракцию ПР пополнил любимый поэт Януковича
Борис Билаш зашел в Верховную Раду вместо Алексея Лелюка
Народный депутат Украины Борис БИЛАШ вошел в состав фракции Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
Он заметил, что Б.БИЛАШ подал личное заявление о вхождении в эту фракцию.
Как сообщал УНИАН, Б.БИЛАШ сегодня принял присягу народного депутата. Он был зарегистрирован депутатом вместо Алексея ЛЕЛЮКА, полномочия которого Верховная Рада досрочно прекратила 23 февраля 2012 года.
***Б.БИЛАШ, 1941 года рождения, народный депутат Украины V созыва, проживает в городе Донецке, член Партии регионов, включен в избирательный список ПР под №229.
На 20-ю годовщину Независимости Украины Президент наградил званием Героя Украины своего земляка, поэта Бориса Билаша. В указе президента было отмечено, что эту награду политик-поэт получил «за выдающийся личный взнос в обогащение национального культурно-художественного наследства, многолетнюю плодотворную деятельность».