Фракцию ПР пополнил любимый поэт Януковича

Народный депутат Украины Борис БИЛАШ вошел в состав фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что Б.БИЛАШ подал личное заявление о вхождении в эту фракцию.

Как сообщал УНИАН, Б.БИЛАШ сегодня принял присягу народного депутата. Он был зарегистрирован депутатом вместо Алексея ЛЕЛЮКА, полномочия которого Верховная Рада досрочно прекратила 23 февраля 2012 года.

***Б.БИЛАШ, 1941 года рождения, народный депутат Украины V созыва, проживает в городе Донецке, член Партии регионов, включен в избирательный список ПР под №229.

На 20-ю годовщину Независимости Украины Президент наградил званием Героя Украины своего земляка, поэта Бориса Билаша. В указе президента было отмечено, что эту награду политик-поэт получил «за выдающийся личный взнос в обогащение национального культурно-художественного наследства, многолетнюю плодотворную деятельность».