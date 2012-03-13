Клюев объяснил, чего от него хочет Янукович

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен стать интеллектуальным центром государственной власти.

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей КЛЮЕВ в интервью «Инвестгазете», сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Совета нацбезопасности и обороны Украины.

По его словам, начата работа над возобновлением в рамках аппарата Совета национальной безопасности и обороны аналитического центра. «Часть аналитиков будут работать на постоянной основе. Кроме этого, в рамках проектного подхода будем привлекать разных независимых экспертов, научных институтов и экспертно-аналитических центров», - сказал А.КЛЮЕВ. Он отметил, что речь идет о создании системы качественного анализа угроз и рисков для безопасности нашей страны - как внутренних, так и внешних.

На вопрос о целях возобновления полноценной работы СНБО А.КЛЮЕВ ответил: «Ручное управление страной, падение экономики на 15% в 2009 году, резкий рост государственного долга, одна из самых высоких в Европе цена на газ, значительное усиление коррупции за последние 10 лет - все это ненормально».

По словам А.КЛЮЕВА, СНБО, в отличие от ряда других, это конституционный, стратегический орган. «Под председательством Президента Украины он должен играть ведущую роль в формировании и реализации государственной политики в сфере безопасности, заниматься реформами, которые не входят в сферу ответственности Комитета экономических реформ», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед ним задачу не просто возобновить работоспособность СНБО Украины - этот орган должен играть такую же серьезную роль, как аналогичные структуры в других цивилизованных странах мира. Кроме этого, по словам А.КЛЮЕВА, поставлены задачи относительно реформы армии и ВПК, реформы правоохранительных органов. Важнейшим вопросом является борьба с коррупцией, заявил секретарь СНБО.

«При этом сейчас мы работаем над четким разграничением сферы ответственности с Кабинетом Министров и Администрацией Президента Украины», - сказал А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос о механизмах реализации наработок СНБО, А.КЛЮЕВ подчеркнул, что решения Совета национальной безопасности и обороны оформляются в виде президентских указов, которые, как известно, в соответствии с Конституцией Украины, являются обязательными для выполнения на всей ее территории. «Я считаю, что любая нормальный рассудительный и законопослушный руководитель обязан выполнять решения, подписанные Президентом нашей страны. Это самый существенный механизм влияния. Если кто-то не будет выполнять решения СНБО, мы имеем право обратиться к Президенту с ходатайством о несоответствии этого человека занимаемой должности. Поверьте мне, это очень серьезный рычаг», - сказал А.КЛЮЕВ.