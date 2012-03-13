Молодежь показала "красную карточку" Януковичу

12 марта под стенами Львовской областной государственной администрации молодежь презентовала общественную кампанию “Вставай”, в рамках которой состоялась первая акция, посвященная второй годовщине пребывания при власти Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой приняли участие около 100 представителей молодежных организаций Львовской области, проходила под лозунгом „Красная карточка Януковичу”.

Участники акции „показали ЯНУКОВИЧУ и его людям красную карточку” за то, что „обещал квартиры для молодежи - дал камеры для политзаключенных”; „обещал 75% бюджетных мест в вузах - дал украинофоба ТАБАЧНИКА”; „финансирует тушек вместо повышения стипендий”; „трудоустраивает «семью» вместо молодежи”; „увеличивает призыв вместо развития профессиональной армии”; „коррумпирует образование вместо улучшения его качества”; „за десятки других невыполненных перед молодежью обещаний!”.

Участники акции заявили, что „красная карточка является символом дисквалификации - молодежь считает, что этот игрок должен покинуть навсегда украинскую политику”.

“Сегодня мы объединили самые активные молодежные организации Львовской области, которые решительно заявили “Ганьба!” действующей власти. Мы не будем терпеть, когда на высшие государственные должности назначают людей, которые недавно еще были гражданами другой страны. Два года нас кормят обещаниями о доступном жилье для молодежи, а вместо этого захватывают для себя “Межигорье”. Вместо того, чтобы заботиться о патриотическом воспитании молодежи, власть сдала украинскую территорию. Хватит терпеть бандитов при власти!”, - заявил в выступлении сокоординатор акции, председатель Львовской краевой организации Молодого Народного Руха Андрей КОВАЛЬСКИЙ.

Во Львовской области к общественной кампании “Вставай” уже приобщились представители ОО "Борец", ОО "Львы", ОО "Молодежь за перемены", ОО "Сами", ОО "Сокол", ОД "УДАР молодежи", "Молодого Народного Руха", "Студенческой Свободы", "Батькивщины молодой", "Молодежного националистического конгресса", МОО "Студенческое братство Львовщины", молодежного крыла партии "Фронт Змін".

Справка УНИАН. 27 февраля 2012 года под стенами Администрации Президента молодые активисты партий «Фронт Змін», «Батькивщина», «Свобода», а также «УДАРа» и НРУ» провели акцию «Вставай! Покажи красную карточку Януковичам!». После этого молодежь объявила о старте национальной молодежной кампании «Вставай!», целью которой является «отстранение от власти ЯНУКОВИЧА и его людей».