Жена Луценко подала апелляцию

Сегодня жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО подала апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда Киева, вынесенный ее мужу 27 февраля.

Как сообщает сайт «Народной самообороны», в своей жалобе И.ЛУЦЕНКО обращает больше внимание не на юридические тонкости вынесенного приговора, а на характеристику своего подзащитного как личности и на состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Сообщается также, что к жалобе И.ЛУЦЕНКО приобщила копии всех заключений медицинских комиссий Минздрава, которые осматривали Ю.ЛУЦЕНКО в течение его нахождения в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 7 марта адвокат Алексей БАГАНЕЦ также подал в Апелляционный суд Киева жалобу на приговор Печерского райсуда Киева, которым Ю.ЛУЦЕНКО был осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.