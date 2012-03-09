Из Сирии в Турцию сбежали два генерала

Из Сирии в Турцию в пятницу бежали пять офицеров правительственной армии, включая двух генералов. Как сообщили турецкие власти, военные перешли границу вместе с беженцами, покинувшими страну в последние два дня.



Всего за год внутреннего вооруженного конфликта в Турцию бежали 12 тысяч сирийцев.



В пятницу глава оппозиционного Сирийского национального совета Бурхан Галиун отклонил призыв специального посланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана к диалогу с правительством, передает Радио Свобода. Галиун подчеркнул, что достижение политического соглашения без оказания военного давления на режим президента Башара Асада невозможно, поскольку он продолжает применять силу против мирного населения.



По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибли 7 с половиной тысяч человек - в основном, мирные жители.