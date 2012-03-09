Президент Европарламента: власть должна бояться СМИ, а не наоборот

Президент Европарламента Мартин ШУЛЬЦ считает, что журналисты Украины могут содействовать развитию отношений с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.ШУЛЬЦ сказал во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Я думаю, вы можете способствовать честному, справедливому и открытому освещению ситуации в ваших СМИ, однако принятие решений, в конечном итоге, находится в руках политиков”, - сказал М.ШУЛЬЦ.

“Это сложно для политического представителя, говорить о роли СМИ. Мой опыт свидетельствует, что ответственные политики должны всегда остерегаться, что СМИ стоят за ними, когда они говорят неправду. В такие моменты, журналисты являются наименее приятными людьми в мире. Это – мой опыт”, - добавил он.

При этом, Президент Европарламента выразил убеждение в том, что ни один политик, будучи самым лучшим актером, не может быть “настолько хорошим лжецом”, чтобы не нашелся хотя бы один журналист, который бы не разоблачил это.

“Ваша роль очень важна в вашей стране. Вы должны быть за политической системой”, - подчеркнул М.ШУЛЬЦ.

Президент Европарламента вспомнил, как несколько лет назад во время дебатов с тогдашним премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, он напомнил тому, что в нормальной парламентской демократии власть должна бояться СМИ, а не наоборот, как это было тогда в Италии.

“В тот момент, когда журналисты боятся власти, демократия в опасности. Если вы можете гарантировать полную свободу СМИ в вашей стране, и это будет понятно для нас, - это хороший шаг для Украины”, - подчеркнул М.ШУЛЬЦ.