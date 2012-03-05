Начальник колонии, гди сидит Тимошенко, встретился с членами ПА ОБСЕ
12:47, 05 марта 2012Политика
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Для встречи с Тимошенко в Качановскую колонию прибыли вице-президент ПА ОБСЕ Вальбурга Дуглас и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса Линдестам
|Начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК.
По его данным, руководство колонии разъясняет посетителям процедурные моменты, выполнение которых обязательно для проведения встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.
В эти минуты из ворот колонии вышла дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения. «Ничего пока еще не добились», - отметила она.
Как сообщал УНИАН, для встречи с Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию прибыли вице-президент ПА ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ, народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Елена БОНДАРЕНКО, Елена КОНДРАТЮК и депутат Верховной Рады Крыма Александра КУЖЕЛЬ.
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