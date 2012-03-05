Начальник колонии, гди сидит Тимошенко, встретился с членами ПА ОБСЕ

Начальник Качановской исправительной колонии Иван ПЕРВУШКИН встретился с членами Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и народными депутатами Украины, которые прибыли в исправительное заведение, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК.

По его данным, руководство колонии разъясняет посетителям процедурные моменты, выполнение которых обязательно для проведения встречи с Ю.ТИМОШЕНКО.

В эти минуты из ворот колонии вышла дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения. «Ничего пока еще не добились», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, для встречи с Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую колонию прибыли вице-президент ПА ОБСЕ Вальбурга ДУГЛАС и член ПА ОБСЕ от Швеции Аса ЛИНДЕСТАМ, народные депутаты Ирина ГЕРАЩЕНКО, Елена БОНДАРЕНКО, Елена КОНДРАТЮК и депутат Верховной Рады Крыма Александра КУЖЕЛЬ.