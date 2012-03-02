Янукович одобрил строительство хранилища для ядерных отходов на Киевщине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Согласно закону, централизованное хранилище для хранения отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (дальше - централизованное хранилище) является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Централизованное хранилище размещается на площадке, расположенной между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области в зоне отчуждения территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

В соответствии с законом, в проекте строительства централизованного хранилища обязательно определяются срок его эксплуатации, размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения, предельные значения характеристик отработанного ядерного топлива, в частности максимальное обогащение до облучения, максимальное выгорание и окончательное тепловыделение и др.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая емкость централизованного хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделительных сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Для хранения в централизованном хранилище передается отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 отечественных атомных электростанций.

В соответствии с законом, отработанное ядерное топливо сохраняется в централизованном хранилище в течение срока его эксплуатации, что обосновывается в его проекте.

Для хранения в централизованном хранилище отработанного ядерного топлива используется технология поверхностного “сухого” хранения с применением двухбарьерной системы его изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа.

В законе указано, что заказчик строительства централизованного хранилища направляет средства в объеме 10% общей сметной стоимости строительства на сооружение объектов социального назначения в Славутиче, Иванковском и Полесском районах Киевской области согласно перечню, утвержденному Киевской областной государственной администрацией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 9 февраля.