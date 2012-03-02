Литвин: Чем ниже уровень власти, тем больше представительство женщин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что увеличить представительство женщин в органах власти невозможно только за счет внесения изменений в законодательство.

Об этом он сказал в прямом эфире на телеканале “Рада”.

Спикер сообщил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано около 30 законопроектов, которые касаются увеличения представительства женщин в органах власти.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что дело не столько в законодательстве, сколько в отношении общества к этой проблеме.

“Если общество не будет готово, если мы не избавимся от того, что у нас уже является традицией, и в принципе, это уже входит в христианскую ментальность, согласно которой мужчина - это высшее существо, поскольку женщина создана была из ребра Адама, соответственно она уже стоит сразу на низшей ступени, и этот принцип, очевидно, он дает о себе знать, и законами ничего не решить”, - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН напомнил, что “в советский период - в 70-80-е годы, в Верховной Раде Украины женщины составляли почти до 40%, а сегодня - менее 8%”.

По его словам, сегодня в Украине наблюдается такая тенденция: “чем ниже уровень власти, тем больше представительство женщин, чем выше уровень власти - тем меньше женщин”.

“Если посмотреть на советы в городах такого районного разделения, то женщины составляют где-то 37%, если брать поселковые советы - уже их больше - за 40%, а если брать сельские советы - то 53%. Это при том, что женщины составляют сегодня среди населения Украины почти 53%”, - отметил В.ЛИТВИН.