Азаров прогнозирует, что два министра будут назначены на этой неделе
13:42, 28 февраля 2012Политика
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Премьер провел брифинг
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что министры финансов и экономики будут назначены на этой неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.
«На этой неделе этот вопрос будет решен», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом он не назвал кандидатуры на эти должности, однако подчеркнул: «Есть. Есть кандидатуры. И я уже о них говорил, об этих кандидатурах».
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