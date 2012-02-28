Азаров прогнозирует, что два министра будут назначены на этой неделе

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что министры финансов и экономики будут назначены на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«На этой неделе этот вопрос будет решен», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он не назвал кандидатуры на эти должности, однако подчеркнул: «Есть. Есть кандидатуры. И я уже о них говорил, об этих кандидатурах».