СМИ: Украина считает предложения РФ по Азово-Керченской границе приемлемыми

Дипломаты из МИД Украины, курирующие вопрос проведения границы между Россией и Украиной в Керченском проливе, считают приемлемыми предложения российской стороны по урегулированию вопроса, сообщает еженедельник «Зеркало недели. Украина».

По информации издания, российские предложения по урегулированию проблемы были переданы еще в декабре 2011 года.

Собеседники газеты уверяют, что украинские переговорщики даже были застигнуты врасплох. Детали этих новаций пока не известны - переговоры проходят в условиях повышенной секретности. Но россияне на последних встречах заговорили не только о разграничении акватории, но и очень четко о том, как должна пройти граница, о зонах ответственности.

Дипломаты, курирующие это направление в украинском МИДе, оценивают предложения россиян как приемлемые, поскольку координаты линии границы, предложенные Москвой, лишь немногим отличаются от украинской версии.

Более того, в последние недели украинские дипломаты впервые почувствовали давление со стороны россиян, стремящихся поскорее решить вопрос о делимитации морских пространств, отмечает газета.

Как напоминает «Зеркало недели. Украина», для Украины важно подтверждение существовавшей еще с советских времен административной границы в Керченском проливе, что позволяет стране и далее владеть Керчь-Еникальским каналом - единственным водным путем из Черного моря в порты Волго-Донского бассейна. Такой расклад недопустим для Кремля, геополитические амбиции которого растут по мере очередного скачка мировых цен на нефть и газ: в Москве боятся, что Киев может в любой момент закрыть Азовское море для России, подчеркивает издание.