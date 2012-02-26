Депутат: генералы шокированы новым министром обороны

Народный депутат Украины от фракции “БЮТ-Батькивщина” Василий КРАВЧУК утверждает, что генералы с Партии регионов, являющиеся народными депутатами, неудовлетворены президентским назначением Дмитрия САЛАМАТИНА на должность министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КРАВЧУК заявил на XV отчетно-избирательной партийной конференции, которая состоялась в субботу в Хмельницком.

«Я общался с кадровыми офицерами, генералы с Партии регионов, которые являются народными депутатами, – все просто шокированы! Ведь САЛАМАТИН был гражданином другого государства”, - отметил он.

По информации В. КРАВЧУКА, депутаты от “БЮТ-Батькивщина” обратились с запросом к советнику и представителю Президента Украины в Конституционном Суде Елене ЛУКАШ с просьбой сообщить, с какого времени Д.САЛАМАТИН является гражданином Украины, и не имеет ли он параллельного двойного гражданства.

Как известно, 8 февраля Виктор ЯНУКОВИЧ назначил своим указом Д.САЛАМАТИНА на должность министра обороны, предварительно освободив Михаила ЕЖЕЛЯ.