У Януковича вопрос о назначении «забияки» министром вызвал улыбку

У Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вопрос о целесообразности назначения "депутата-забияки" Дмитрия САЛАМАТИНА на пост министра обороны вызвал улыбку.

Об этом сообщается на сайте телеканала ICTV, на котором транслируется интервью В.ЯНУКОВИЧА.

Президент заверил, что ветераны, с которыми он встречался, выразили удовлетворение новым назначением: "Они как раз сказали мне - наконец боец пришел".

В.ЯНУКОВИЧ назвал события, которые происходили в парламенте с участием Д.САЛАМАТИНА, эмоциями: "Мы их не оправдываем. Это особенности украинского парламента".

"САЛАМАТИН прошел за короткий период времени очень серьезный путь. И вот они (ветераны) обратили внимание на то, что первые назначения, которые были сделаны (правильные). Это люди очень уважаемые в армии, в Вооруженных силах Украины", - сказал глава государства.

Телеканал напоминает, что Д.САЛАМАТИН "прославился" активным участием в драках во время ратификации в Верховной Раде соглашения относительно Черноморского флота РФ, а также избиением оппозиционных депутатов 16 декабря 2010 года. Несколько народных избранников от БЮТ попали тогда в больницу.