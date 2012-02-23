Фирташ: есть черта, за которой компромиссы с таможней и ГНС не имеют смысла

Федерация работодателей Украины (ФРУ) разрабатывает пятилетнюю программу промышленного развития Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе федерации.

«Понимая, какие отрасли будут приносить государству наибольшие прибыли через год, два, пять лет, мы определим приоритеты развития промышленности. Реализуя единый план, бизнес и власть усилят Украину как глобального игрока. Такую политику ведут крупнейшие страны мира», – отметил председатель ФРУ Дмитрий ФИРТАШ.

Также в федерации напомнили, что ФРУ договорилась об усилении сотрудничества с Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой. Так, по результатам встреч представителей ведомств и ФРУ были подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Как заявил глава ФРУ, состояние экономики напрямую зависит от эффективного взаимодействия бизнеса с таможней и налоговой – ключевыми структурами, которые влияют на бизнес-климат. «В Украине должны быть созданы условия для развития и большого, и малого бизнеса. Не должны нарушаться бизнес-планы из-за постоянного изменения законодательства или его неисполнения», – сказал Д.ФИРТАШ. По его словам, предпринимателям для развития бизнеса необходимы стабильность и возможность долгосрочного планирования.

«Власть должна честно говорить с бизнесом. Нужно смотреть друг другу в глаза и говорить правду. Мы понимает те вызовы, которые сегодня стоят перед таможней, перед налоговой. И мы, работодатели, готовы идти на компромиссы. Но есть определенная черта, после которой компромиссы не имеют смысла. Потому что за этой чертой нет условий для нормальной работы бизнеса. А без сильного бизнеса нет сильного государства», – резюмировал он.