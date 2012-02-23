КС просят растолковать одновременное баллотирование в ВР по двум схемам

Уполномоченный в Украине Европейского комитета прав человека Вадим ГАЛЬЧЕНКО направил в Конституционный Суд Украины конституционное обращение, в котором просит суд дать официальное толкование положений части 3 статьи 3 и части 5 статьи 52 Закона «О выборах народных депутатов Украины» относительно одновременного выдвижения кандидатов в народные депутаты по спискам партий и в одномандатных избирательных округах на выборах 2012 года.

Как говорится в сообщении, переданном агентству УНИАН European Committee of Human Rights in Ukraine, по мнению В.ГАЛЬЧЕНКО, положением части 5 статьи 52 закона де факто устанавливается ограничение на реализацию равных избирательных прав кандидатам в народные депутаты Украины по признаку членства или приближенности к политической партии - “другим признаком” - и предоставляются привилегии списочникам, что не согласуется с положением части 3 статьи 3 закона, противоречит частям 1 и 2 статьи 24 Конституции Украины и международным стандартам в области прав человека.

В своем обращении В.ГАЛЬЧЕНКО просит КС рассмотреть обращение ввиду того, что в Государстве Украина приближается избирательная кампания, безотлагательно, и на основании части 2 статьи 95 Закона «О Конституционном Суде Украины», в случае, если при толковании положений части 5 статьи 52 Закона «О выборах народных депутатов Украины» будет установлено наличие признаков их несоответствия Конституции Украины и положением части 3 статьи 3 Закона «О выборах народных депутатов Украины», в этом же производстве решить вопрос относительно неконституционности этого положения закона.

В сообщении также указывается, что Европейский комитет прав человека - международная правозащитная организация, полномочия которой на территории Государства Украина легализованы правительством в лице уполномоченного органа Министерства юстиции Украины (приказ № 571/5 от 22 марта 2010 года).