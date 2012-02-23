Шкиль слышал, что Порошенко отказался от министерского кресла
13:21, 23 февраля 2012Политика
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Говорит, с ним виделись час назад
Петр ПОРОШЕНКО отказался от должности министра экономики, заявляет народный депутат, член фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей ШКИЛЬ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
«Иван Григорьевич КИРИЛЕНКО виделся с ним здесь, в Верховной Раде, и он (П.ПОРОШЕНКО) ему сказал, что он отказался», - сказал А.ШКИЛЬ.
На вопрос, состоялась ли эта встреча именно сегодня, А.ШКИЛЬ ответил: «Да, где-то час тому назад».
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