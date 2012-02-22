Нафтогаз: Украина не взяла ни одного кубометра из транзитного газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что с начала 2012 года не отобрала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что погодная ситуация в январе-феврале 2012 года, когда в большинстве стран Европы и в Российской Федерации наблюдались аномально низкие температуры, подтвердила важность украинских подземных газохранилищ (ПХГ) как неотъемлемой части ГТС Украины для обеспечения надежного и бесперебойного транзита газа через территорию нашего государства.

«С начала 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не отобрала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались ОАО «Газпром» в страны Европы», – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в соответствии с условиями действующего контракта на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», суточные объемы потребления газа Украиной не фиксируются, вместо этого определяются ежеквартальные объемы поставок энергоресурса.

В феврале т.г. компания сообщила ОАО «Газпром» о возможности осуществления дополнительных поставок ресурса европейским потребителям за счет газа из украинских газохранилищ.

«Если бы российская сторона обратилась к нам, мы бы могли помочь европейским потребителям в ситуации с критическим снижением поставок газа, как мы помогли Турции", - заверил заместитель председателя правления компании Вадим ЧУПРУН.

Как сообщалось, сегодня глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ сказал, что Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 миллионов кубометров транзитного российского газа. Президент поручил "Газпрому" разобраться по этому вопросу с украинскими коллегами "в рамках правовых и корпоративных процедур".