В ПР прогнозируют, что кое-кто из министров сам подаст в отставку

В Партии регионов прогнозируют дальнейшие кадровые изменения в украинском правительстве.

В частности, народный депутат от Партии регионов Владимир ОЛЕЙНИК заявил в интервью газете «Тиждень», что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ будет продолжать кадровые изменения.

Депутат отметил, что ожидает дальнейших кадровых изменений в правительстве. «Два года – это тот срок, когда уже можно поприсмотреться и увидеть: имеет человек перспективу роста или нет. И это касается и министров, и работников министерств, и губернаторов. За два года можно выяснить, способен ли человек к проведению реформ. И Президент это будет определять», - сказал В.ОЛЕЙНИК.

При этом он выразил мнение, что в зоне риска находятся почти все чиновники. «Критика со стороны главы государства была направлена на многих министров: образования, культуры и экс-министра финансов. Но Президент занял интересную позицию: министры должны сами чувствовать, когда им следует писать заявления об освобождении. И кое-кто их писал. Это, бесспорно, самый лучший путь, чем откровенно принимать решение относительно людей, которые были успешными, но в силу определенных обстоятельств в их работе возникли проблемы, потому что многих с руководителем объединяют годы совместной работы», - сказал В.ОЛЕЙНИК.

Он прогнозирует, что в ближайшее время кое-кто из министров сам напишет заявление об освобождении с должности, но будут и такие, в отношении которых Президент воспользуется правом отправить в отставку.

На вопрос, долго ли, по его мнению, будет вакантной должность первого вице-премьер-министра, депутат заметил, что это будет решать Президент. По словам В.ОЛЕЙНИКА, сейчас обсуждается несколько кандидатур. «Это все порядочные люди, которые непосредственно связаны с экономикой. Ведь мы говорим не только о нехватке первого заместителя, но и человека, который будет правой рукой премьер-министра и будет отвечать за экономику государства. Этот человек по мышлению, интеллекту должен исповедовать современные концепции развития страны. Это реформаторская должность», - сказал он.

Оценивая шансы Сергея ТИГИПКО, Валерия ХОРОШКОВСКОГО и Сергея АРБУЗОВА занять эту должность, депутат отметил, что все трое имеют экономические профессии, работали в экономическом блоке в той или другой ипостаси, имеют опыт управленческой работы, современное виденье, хорошо ознакомлены с европейским опытом. «Всех их можно назвать реформаторами. А кого из них назначать, будет решать глава государства», - сказал он.