4 сентября Богатырева не выйдет из Рады, пока не снимет с себя последнее

Статья 90 Конституции Украины предусматривает, что полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания ВР нового созыва. Таким образом, конституционным долгом Партии регионов является продолжать рассмотрение в парламенте тех вопросов, какие необходимые для жизнедеятельности страны. Об этом заявила лидер парламентской фракции ПР Раиса Богатырева, сообщает пресс-служба партии.

”Заседание парламента 4 сентября мы хотим использовать для отмены всех льгот для депутатов и высоких государственных чиновников. – Добавила политик. - Мы хотим проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности, за приравнивание зарплаты депутата к средней по Украине, за продажу с аукциона всего элитного имущества и за другие инициативы, реализация которых будет способствовать социальному равенству и торжеству принципа „Право – превыше всего”.

Богатырева выразила надежду, что оранжевые фракции, “которые так много говорят о необходимости отмены депутатской неприкосновенности, которые сделали этот вопрос основой своей избирательной программы”, придут в зал и проголосуют за отмену льгот и неприкосновенности.

”В другом случае, если они не поддержат такое голосование, - добавила лидер фракции ПР, - это будет означать, что их слова – это самые обычные спекуляции на чувствах народа, а за их обещаниями не стоят реальные действия”.