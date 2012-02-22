Совет Безопасности ООН увеличит контингент Афросоюза в Сомали

Совет Безопасности ООН намерен добиться увеличения численного состава сил Африканского союза в Сомали (AMISOM) с 12 тысяч почти до 18 тысяч человек - солдат и полицейских, говорится в подготовленном к голосованию проекте резолюции СБ ООН, распространенном по дипломатическим каналам.

Как сообщает РИА «Новости»,голосование по этой резолюции, как ожидается, пройдет в СБ ООН в среду, в преддверии международной конференции по Сомали в Лондоне.

Совет Безопасности, как говорится в проекте, "просит Африканский союз увеличить мощь AMISOM с 12 тысяч до 17,731 тысячи служащих в униформе, в том числе войск и сотрудников сформированных полицейских подразделений".

Согласно тексту документа, СБ ООН требует от правительства Сомали предотвратить экспорт угля из Сомали, а от других стран - не допускать импорта угля из этой страны, поскольку он является фактически главным источником доходов группировки "Аш-Шабааб".

В Сомали уже несколько десятилетий идет гражданская война, с 1991 года практически отсутствует единое правительство. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов. Они то и дело подвергаются атакам со стороны исламистов "Аш-Шабааб". Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями.